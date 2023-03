Stadio: area La Maura è molto…generica. I conti sani del Milan garanzia futura. Blue Skye: ma non è lite temeraria?

MilanNews.it

Fino a qualche giorno fa nessuno ha fiutato il cambio di area deciso dal Milan di Gerry Cardinale (ah, scusate, allora comanda il numero uno di RedBird! Ma non ci avevano detto e ripetuto che invece era sempre Elliott a condurre la danza?,ndr). Adesso che è stata “genericamente” indicata come “la Maura” ecco che sono spuntati tutti gli 007 della Lombardia per farci sapere che non si può, area già promessa ad altri, quindi…Ma siete proprio sicuri? O per caso l’indicazione è molto generica? E non vi dice niente che il piano B spesso segnalato dallo stesso presidente Scaroni prevederebbe addirittura anche lo spostamento di settore giovanile, femminile e sede degli uffici (avete capito perché hanno venduto la torre di via Aldo Rossi?)? Ai famosi posteri l’ardua sentenza. Di sicuro sullo stadio di Milano non è consentito né ai comitati di quartiere, né ai finti ecologisti, né tanto meno al sindaco Sala e alla sua giunta, tirarsi indietro rispetto alle conseguenze economiche per la perdita di un grande investimento da una parte e l’abbandono di San Siro dall’altra. Purtroppo i danni finiranno sulla schiena dei nostri nipoti che dovranno accollarsi tasse suppletive per compensare i 17 milioni che mancheranno al bilancio comunale annuale con l’addio di Milan e Inter (10 milioni di fitto più manutenzione altri 7 milioni all’anno).