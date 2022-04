Super difesa. Derby fondamentale. Svolta araba per un mercato top  

MilanNews.it

La vittoria di venerdì contro il Genoa è stata importante per la classifica ma anche per la testa. Anche se non è stata una prestazione esaltante, era fondamentale tornare al successo. Martedì il derby di Coppa Italia può avere ripercussioni anche nel rush finale in Campionato. Chi passa può avere un rifornimento di energia per la volatona, chi perde può perdere certezze.

L'Inter ci arriva forse con più fiducia, ma nei derby, lo sappiamo, non esistono favoriti.

La fase difensiva resta il grande punto di forza della squadra di Pioli: un altro clean sheet, il settimo di fila Coppa Italia compresa, segna un trend importante. In questo e nelle 12 reti in meno subite rispetto a un anno fa c'è anche la manona di Mike Maignan, portiere straordinario.

Va ritrovata vivacità là davanti, sperando che il ritorno al gol di Leao possa aiutarlo a tornare il giocatore irresistibile di qualche settimana fa.

In attesa di capire le evoluzioni della trattativa tra Investcorp ed Elliott per la cessione del Club (a quanto pare è molto più avanti di quanto potrebbe sembrare), c'è grande speranza tra il popolo rossonero perchè questo possibile cambiamento possa portare a una vera e propria svolta. C'è chi assicura che il Fondo del Bahrain sarebbe pronto a investire pesantemente nel Milan e di conseguenza sul mercato, per riportarlo ai fasti del passato, in Italia e in Europa. Se così fosse, dopo tanti anni di attenzione alle spese, ci troveremmo di fronte a una nuova era, con un evidente segno di discontinuità rispetto alla gestione Elliott (cui bisogna essere comunque riconoscenti). Ci sarebbero finalmente le risorse per costruire una grandissima squadra. La speranza è che, nel caso, queste risorse verranno messe a disposizione di Maldini, Massara e Moncada, senza un altro ribaltone a livello dirigenziale che porterebbe soltanto problemi. Se il Milan oggi ha credibilità ed è tornato competitivo, lo si deve soprattutto alla loro competenza. Navighiamo a vista ma tutto lascia intendere che ci si possa trovare di fronte a una svolta clamorosa per le ambizioni del Milan. Investcorp vuole fare grande il Club, con l'ambizione di portarlo ai livelli delle principali squadre di Premier League.

Buona Pasqua a tutti!