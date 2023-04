Turnover con gli uomini contati. Differenze tra Europa e Italia. Maignan il più grande. Osimhen e arbitri, rossoneri in credito

MilanNews.it

Meglio senza che con la palla. Empoli e Napoli sono state partite simili da questo punto di vista. In campionato, nessun tiro e nessuna occasione per i toscani, ma pochezza imbarazzante dell'attacco rossonero nel primo tempo seguita da una foga compulsiva nella ripresa, con i varisti incoerenti nel vedere e non vedere il braccio di Giroud e il fallo di Fazzini su Hernandez. In Champions, supremazia partenopea nel possesso palla e nelle occasioni, ma controllo in contenimento della gara con difficoltà enormi nell'uscita dal basso e nella costruzione in avanti, specie nella ripresa quando ricordo un solo tiro in porta di Leao. Forse inconsciamente consapevoli di questo limite, generato anche dalla grande pressione di Elmas (ha detto bene Spalletti, e ci mancherebbe: è il suo mestiere...), i rossoneri hanno lasciato lì l'occasione di azzannare il Napoli nell'ultimo quarto d'ora, con l'avversario in 10 e il giallo a Kim, rischiando anzi quasi più che nei precedenti 30' del secondo tempo.

Servirà una qualità ben diversa martedì prossimo, per non limitarsi ad aspettare perché un gol al Maradona renderebbe la strada agli azzurri in salita verticale. Quello dev'essere l'obiettivo: segnare. Il problema è che di mezzo c'è una squadra tra le più in forma del campionato, un Bologna che - sia pure senza Orsolini e Soriano - è libero di testa e in fiducia totale. Per recuperare le molte energie fisiche e mentali profuse mercoledì in un San Siro come al solito europeo nei colori e nel calore, serve per forza un turnover massiccio senza se e senza ma. Il fatto è che le alternative affidabili sono poche, pochissime: Kalulu, Thiaw, Saelemakers, Ibrahimovic, magari Messias, forse Pobega. Pioli ha avuto poco o niente da Vranckx, Adli, DeKetelaere, soprattutto Origi e Rebic copie sbiadite e involute dei loro originali.

Avevamo parlato nel pre-partita di Empoli delle grandi responsabilità dell'allenatore nell'effettuare un ricambio così massiccio tra una gara e l'altra, soffermandoci però soprattutto sulla responsabilità dei giocatori: sono loro a dover sfruttare le occasioni. Con tutto il rispetto, come ha scritto Minoli sulla "Gazzetta dello Sport", se non fai turnover a San Siro contro l'Empoli, quando lo fai? Purtroppo però Origi-Rebic fu anche la coppia di attacco a Cremona dove pure finì 0-0, non chiedetemi perché: non so rispondere.