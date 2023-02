Un’attesa lunga 9 anni. Rinnovo Leao, ok la fiducia ma c’è una scadenza. Attenzione al cambio di Pioli

MilanNews.it

Nove lunghissimi anni d’attesa dall’ultimo ottavo di finale di Champions League. Stasera a San Siro appuntamento con la storia, ma che sia l’inizio di un ciclo europeo degno del nome Milan. I rossoneri sono tornati nel gruppo delle migliori sedici dopo tantissimi mesi e ora non solo hanno il dovere di tornarci ogni anno, ma di provare a migliore il piazzamento stagione dopo stagione. Tutto questo sarà possibile con investimenti graduali che poteranno la squadra a crescere in ogni sessione di mercato.

Stasera però San Siro vorrà vedere una squadra coraggiosa, libera da ogni paura e vogliosa di stupire. Sulla carta il Tottenham si presenta da favorita nel doppio confronto, ma anche il gruppo di Conte ha assenze importanti che peseranno sulla sfida.

Il Milan si affiderà ancora a Giroud, la certezza in attacco (che a breve allungherà il rapporto di un’altra stagione), e al solito Rafael Leao. A proposito del portoghese, la fiducia di Maldini e Massara nella trattativa di rinnovo resta immutata, la priorità del giocatore è sempre stato il Milan. Tuttavia non c’è ancora una data per la firma e le settimane passano. Maldini sperava che Leao rinnovasse prima del Mondiale, ma non è stato così. Siamo arrivati a metà febbraio e non c’è stato ancora il passo in avanti decisivo. I prossimi tre mesi saranno risolutivi perché se non ci saranno accordi, il Milan giustamente comincerà a guardarsi attorno alla ricerca di un sostituto adeguato. In estate si prenderà in considerazione una cessione per monetizzare al massimo e non perdere un valore a zero tra un anno. Naturalmente a Casa Milan sperano ancora nel lieto fine, è la volontà di tutti.

C’è un cambiamento che potrebbe verificarsi stasera contro il Tottenham. Stefano Pioli nella rifinitura ha provato Malick Thiaw al posto di Simon Kjaer, e sarebbe intenzionato a dare continuità al tedesco dopo la buona prova contro il Torino. Sarebbe una scelta coraggiosa ma probabilmente giusta, perché Thiaw nella posizione centrale della difesa a tre proverà a contenere Keane, con Kalulu e Tomori come braccetti. D’altronde Kjaer è l’uomo d’esperienza per eccellenza ma fisicamente non sta vivendo un momento esaltante. Dunque Pioli potrebbe cambiare in difesa e affidarsi a Thiaw, e chissà che questa mossa possa essere l’inizio di una svolta nel futuro della retroguardia milanista. L’altra variazione riguarda il centrocampista di destra nel 3-4-3, con Saelemaekers che potrebbe avere la meglio su Calabria. Purtroppo per il Milan non ci sarà Bennacer e la notizia non è affatto piacevole, anche perché l’algerino si era allenato domenica con il gruppo, per tutta la sessione, mentre lunedì mattina non ha preso parte all’allenamento. Troppe partite importanti a distanza ravvicinata, così l’allenatore ha preferito non rischiare Bennacer.