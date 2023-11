Un manifesto da attaccare in camera! Bella risposta alle prefiche. Ora Ibra!

Serata da Champions. Speravo di vivere le emozioni di un lontano Milan- Auxerre, quando il Milan ha ribaltato il risultato dell’andata, trascinato da uno splendido Hateley e da un meravigiioso Virdis. Sono passati 38 anni. Come una magia altri due fuoriclasse hanno incantato San Siro. Leao con una rovesciata che diventa uno dei gol piu’ spettacolari della stagione europea. Giroud grazie a un colpo di testa che si trasformera’ in un manifesto da attaccare in stanza di fianco a quello di Hateley che sovrasta Collovati. Come Oliviero lo Sparviero volato su Skriniar.

È una vittoria che cancella, senza se e senza ma,un mese tribolato e sfortunato.Un mese senza Loftus-Cheek! Nessuno si lamenta mai al Milan , ma le statistiche con “Cheek to Cheek” appaiono devastanti rispetto a quelle quando lui siede in tribuna. Sono contento per Pioli, che ha ritrovato gli antichi motivi, grazie a uno schieramento che ha ricordato quello Campione d’Italia. Nessun modulo, nessuno schema pero’ puo’ funzionare, senza l’attenzione,lo spirito di sacricio, l’animus pugnandi messo in campo dai Ragazzi. E’anche la vittoria del sempre sottovalutato Calabria, fiero e orgoglioso Capitano. Di Thiaw che e’ andato uno contro uno , si’ uno contro uno, prima su Kolo Muani poi su Gonzalo Ramos. E’ soprattutto la rivincita di un gruppo, messo alla berlina da troppo tempo. Ma non dovevano tirare contro Pioli i giocatori? Come non invidio quelli che usano i punti esclamativi e non conoscono quelli interrogativi. Chiudo con l’augurio che il premio partita sia il prossimo coinvolgimento di Ibrahimovic nel nuovo assetto voluto da Gerry Cardinale. Una figura che ha sempre voluto il bene del “ suo” Milan!