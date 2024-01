esclusiva mn - Breitenmoser: "Okafor gran potenziale, ma frenato spesso da infortuni”

vedi letture

Ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto in esclusiva Jan Breitenmoser, direttore sportivo del FC Wil, squadra che milita nella Serie B svizzera.

Jan, qual è la tua opinione su Noah Okafor, stellina del Milan e della Svizzera?

"In passato, ai tempi delle giovanili del Basilea, lo conoscevo meglio perché lo seguivo di più. So che era infelice al Basilea prima di passare al Salisburgo. Noah Okafor è uno dei tre attaccanti svizzero insieme a Embolo e Duah che hanno tutto per esplodere a livello internazionale..."

L'attaccante rossonero può ripercorrere le orme di Stephane Chapuisat e Alexander Frei, ovvero due leggende del vostro calcio?

"Okafor, così come Embolo, ne ha il potenziale. Ma Noah è diverso rispetto a Chapuisat e Alex Frei, che era il nostro allenatore fino ad un anno fa. Okafor rispetto a loro non è un goleador ma piuttosto uno che crea occasioni da gol e che può far male in velocità. Lo paragonerei piuttosto a Tajon Buchanan dell'Inter. Date un'occhiata ai numeri di Chapuisat e Frei: questi sì che erano cannonieri. Noah non lo è e poi è spesso infortunato. E se non migliora dal punto di vista degli infortuni sarà tosta raggiungere quei livelli."

In buona salute ha i 10 gol a stagione?

"Sicuramente ha tutto per riuscirci. Ma sono molto scettico perché ha spesso problemi fisici. Se vuole diventare un titolare del Milan deve star bene e fare la differenza ogni settimana”.