esclusiva mn - Il doppio ex Saudati: "L'Empoli non ha nulla da perdere contro il Milan, ha meno pressione dei rossoneri"

vedi letture

In vista di Empoli-Milan di domenica, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Luca Saudati, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole:

Sotto quali aspetti l’Empoli potrebbe impensierire il Milan al Castellani?

“Tanti. Consideriamo, in primis, che l’Empoli non ha nulla da perdere e gioca di fronte al proprio pubblico, al quale vorrà sicuramente regalare una soddisfazione. Ha meno pressioni addosso rispetto al Milan. C’è più una componente di motivazione nei toscani: provare a fermare, in casa propria, una big come la squadra rossonera”.

Come commenti il ritorno di Gabbia?

“Per via degli infortuni, occorreva un difensore centrale. Il ritorno di Gabbia ha proprio questa finalità. Sul rendimento, bisognerà aspettare se e quando verrà chiamato in causa”.

A tuo avviso, il Milan è al completo così oppure dovrebbe cercare altro dal mercato?

“Secondo me si sta monitorando con attenzione la situazione legata agli infortuni e si cercheranno di fare operazioni basate sui tempi di recupero, qualora risultassero troppo lunghi. Non penso sia intenzione del Milan stravolgere chissà che cosa, anche perché gran parte dei giocatori giovani nuovi sono arrivati quest’estate”.

A proposito degli infortuni: a tuo avviso le responsabilità sono totalmente di Pioli?

“In questi casi, le responsabilità bisogna sempre dividerle. Una parte è sicuramente dell’allenatore, un’altra dei calciatori. Io, personalmente, mi aspetto anche qualcosa di diverso, tatticamente, dal Milan. Magari maggiore varietà, più imprevedibilità…”.

A quali obiettivi stagionali può realisticamente ambire la squadra rossonera?

“Il Milan deve cercare di dare il 100% su tutti i fronti. C’è poco da aggiungere. Non ci sono tanti calcoli e strategie preliminari da fare”.