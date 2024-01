esclusiva mn - Lorenzini: "La Coppa Italia deve essere un obiettivo del Milan. Su Pioli..."

In vista dell’imminente sfida tra Milan e Atalanta, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Roberto Lorenzini, ex calciatore del Diavolo. Ecco le sue parole:

Che tipo di match ti aspetti a San Siro tra Milan e Atalanta?

“Mi aspetto grande entusiasmo e voglia, da parte del Milan, di battere l’Atalanta. La Coppa Italia deve essere uno dei traguardi di massima ambizione dei rossoneri in questa stagione e non solo. La spinta dello stadio sarà un fattore determinante”.

Come commenti, sin qui, il mercato invernale del Milan?

“Giusto cogliere le opportunità se capitano, però il Milan partiva e parte con un ottima base di struttura”.

Come ti spieghi i tanti infortuni che hanno subito i rossoneri in questa stagione?

“Solo chi è dentro può sapere realmente come sono andate le cose e cosa non ha funzionato. Il dato fa preoccupare. Certamente deve essere, se non è già stato, analisi da parte dello staff sanitario”.

Dal tuo punto di vista Pioli guiderà il Milan anche durante la prossima stagione?

“Non capisco per quali ragioni porsi questo tipo di problema. Il Milan sta andando bene, è terzo in campionato, è in piena corsa per la Champions. Difficile trovare in circolazione allenatori migliori, per l’attuale contesto rossonero, di Pioli”.