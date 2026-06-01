Calciomercato ESCLUSIVA MN - Peeters: "Il Milan vuole prendere Karetsas del Genk subito per evitare beffe fra qualche anno. Sembra De Bruyne: è un incubo per gli avversari"

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In esclusiva a MilanNews.it per il giornalista Alessandro Schiavone, l'ex nazionale belga ed ex attaccante del Genk Bob Peeters ha analizzato le qualità di Konstantinos Karetsas, uno dei talenti più brillanti del panorama calcistico belga. Il 18enne greco, nato in Belgio, può essere impiegato sia come esterno offensivo sia come trequartista.

Cosa pensa dell'interesse del Milan per Karetsas? È già pronto per reggere il peso di un club come il Milan?

“Penso che Karetsas sia un ottimo giocatore. È giovane, ha talento e credo abbia il potenziale per giocare nel Milan. Se però mi chiede se sarebbe già oggi un titolare fisso in rossonero, qualche dubbio lo nutro. Credo piuttosto che possa essere un giocatore capace di incidere entrando nelle rotazioni. Nel giro di uno o due anni, però, può sicuramente diventare un titolare sia in Serie A sia nel Milan".

Quindi sarebbe un investimento da fare subito?

“Credo che questo sia il piano del Milan: prenderlo adesso perché, se si aspetta ancora uno o due anni, il suo prezzo salirà notevolmente. Se riusciranno ad acquistarlo già ora e a farlo crescere nelle prossime due stagioni, avranno tra le mani un calciatore davvero molto, molto forte".

Le ricorda qualche ex giocatore belga? È un calciatore che sembra trovare sempre lo spazio giusto per l'ultimo passaggio. Nell'ultima stagione ha messo a referto ben 18 assist in tutte le competizioni, mentre Kevin De Bruyne si fermò a 15 nell'ultima annata al Genk (2011/12). Promette benissimo...

“È un giocatore molto tecnico, rapido e agile. De Bruyne era più un giocatore di grande corsa e fisicità, oltre a essere uno dei migliori assist-man nella storia della Premier League".

I paragoni sono sempre difficili, ma entrambi hanno la capacità di rompere le linee avversarie.

“Sì, anche Karetsas sa rompere le linee. È molto forte nell'uno contro uno, ha una grande visione di gioco e un ottimo ultimo passaggio. Può anche segnare, ma a mio avviso non è questa la sua qualità principale. La sua vera forza è la tecnica: sa proteggere e gestire il pallone, rendendo la vita molto complicata agli avversari".