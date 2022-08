ESCLUSIVA MN - Non solo Yankees e MSA, ecco altri due top investitori nel progetto Milan di RedBird

MilanNews.it

Dopo le anticipazioni del Financial Times, che ha parlato della franchigia di baseball dei New York Yankees (di proprietà della famiglia Steinbrenner) e Main Street Advisors, fondo di investimento di Los Angeles (di cui fa parte anche LeBron James, stella NBA, il producer Jimmy Iovine e il rapper Drake), la redazione di MilanNews.it può rivelare in esclusiva il nome di altri due grandi gruppi di investitori che affiancheranno RedBird nell’AC Milan.

Si tratta di Kaiser Permanente, gruppo americano con un fatturato da 100 miliardi di dollari che opera nell’industria medica, e di LACERA, il fondo pensione della contea di Los Angeles.

I due gruppi sono considerati “investitori istituzionali” per RedBird, che hanno investito in più in questo progetto Milan che ha una dinamica a parte nel fondo capeggiato da Cardinale. RedBird non è andata sul mercato alla ricerca di investitori, ma aveva già degli “investitori istituzionali” a cui ha chiesto se avessero o meno l’intenzione di investire a parte sul club rossonero.

Tuttavia, per dovere di cronaca, riportiamo che fonti vicine a RedBird - per ora - non confermano la situazione descritta che MilanNews.it ha appreso da fonti autorevoli e informate sulla vicenda.

Confermata la presenza anche di Riccardo Silva, l’unico italiano in un pool di una decina di investitori, presidente e proprietario del Miami FC (con cui ci saranno delle sinergie). Silva, grande tifoso rossonero e grande amico della famiglia Cardinale, può essere considerato anche come il garante dei tifosi del Milan in questo cambio di proprietà.

Tra i sottoscrittori dell'operazione Milan ci sono anche Ramzi Musallam e Hugh Evans, rispettivamente CEO/Managing partner e Managing partner del fondo Veritas Capital che gestisce asset per 40 miliardi di dollari, ma che hanno investito personalmente nel dossier.

Per quanto riguarda invece il tema stadio, l’intenzione di RedBird al momento è quella, anche a causa della scarsa collaborazione dimostrata dall’Inter e dal comune di Milano, di andare verso un impianto sportivo in solitaria, senza il club nerazzurro, nel sito di Sesto San Giovanni.

Il closing è previsto per la giornata di domani.

di Manuel Del Vecchio