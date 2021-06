FOTO MN - Calhanoglu sbarca a Milano: domani le visite con l’Inter

Hakan Calhanoglu, ormai ex numero 10 del Milan, è atterrato qualche minuto fa a Milano reduce dall'Europeo con la sua Turchia; come riportato da MilanNews.it, il prossimo calciatore dell'Inter ha chiesto assistenza agli inservienti dell'aeroporto per non farsi fermare dai giornalisti presenti sul posto.

Domani Calhanoglu sosterrà le visite mediche con il club nerazzurro per poi apporre la firma sul nuovo contratto dopo non aver rinnovato quello con il Milan.