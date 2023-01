MN - Controlli per Maignan: soddisfacente evoluzione nel processo di guarigione. I dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Mike Maignan si è sottoposto ai controlli programmati per fare il punto sulla situazione riguardante il polpaccio infortunato che lo tiene fuori da settembre 2022. È stata riscontrata una soddisfacente evoluzione nel processo di guarigione. Il giocatore prosegue con il lavoro propedeutico per il rientro in campo e si prosegue con la terapia conservativa. L'obiettivo ad oggi è che il calciatore completi il processo di recupero per la sfida di Champions League contro il Tottenham.

di Antonio Vitiello.