MN - Difficile il ritorno di Pato al Milan

Nonostante i rumors delle ultime ore, secondo alcune verifiche effettuate da MilanNews.it, risulta essere complicato il ritorno di Alexandre Pato al Milan. Una pista che non sembra essere così calda, anche perché il brasiliano ha ancora un anno di contratto con il Tianjin Quanjian e una clausola da 25 milioni che il Milan non ha intenzione di pagare. Inoltre il Tianjin Quanjian punta molto su Pato, non solo sul campo ma anche fuori, come uomo immagine e giocatore di punta del club.

di Antonio Vitiello