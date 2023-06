MN - Il Milan si avvicina sempre di più a Marcus Thuram: prossimi giorni decisivi

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan fa sul serio per Marcus Thuram. I rossoneri, infatti, sono in assoluto vantaggio per ingaggiare il giocatore, a cui è stato offerto un super contratto da cinque milioni di euro l'anno per i prossimi cinque anni e un ruolo da protagonista all'intero della squadra di Pioli. Thuram, dunque, è sempre più vicino al Milan: saranno decisivi i prossimi giorni.

di Antonio Vitiello