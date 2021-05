MN - Jimenez (AS): "Vazquez, unica proposta che interessa è quella del Milan. Ma aspetterà prima il Real Madrid"

Come raccontato dal quotidiano sportivo AS, Lucas Vazquez ha aperto al trasferimento al Milan, anche se la priorità del classe '91 rimane quella di rinnovare con il Real Madrid. I rossoneri da tempo sono interessanti da tempo dall'ala spagnola, che in questa stagione ha realizzato due gol e otto assist prima di lesionarsi il crociato. Per sapere di più sulla situazione del laterale destro abbiamo contatto in esclusiva Juan Jimenez, giornalista di AS. Queste le sue parole: “Non so esattamente quale sia il rapporto tra il Milan e il Real Madrid: penso sia buono dopo l’affare Brahim Diaz anche se non so si è rovinato con la questione Super League. Lucas Vazquez vorrebbe rinnovare con il Real Madrid, aspetterà il Real fino all'ultimo momento. Non sappiamo se l’offerta di cui si parla sia concreta o meno, ma sicuramente l’unica proposta che interessa al giocatore è quella del Milan; anche l’Atletico gli ha fatto un proposta ma è stata rifiutata. Ha subito un infortunio contro il Barcellona e sicuramente non rientrerà per questa stagione”