MN - Timido sondaggio del Barcellona per Romagnoli: nessuna chance di trattare il capitano

Mentre i giocatori sono in ferie, le squadre sondano possibili obiettivi di mercato, andando anche a chiedere informazioni su profili altamente sensibili. E qualche giorno fa, in maniera molto discreta, il Barcellona avrebbe sondato il terreno per Alessio Romagnoli, ma i catalani non hanno fatto nemmeno in tempo ad approfondire il discorso perché dal Milan è arrivato uno stop immediato, visto che il giocatore è ritenuto fondamentale e incedibile dai rossoneri.