Il 12 aprile 2015, in occasione di un Milan-Sampdoria valido per la 30^ giornata di Serie A, Ngel de Jong ha segnato la sua ultima rete in maglia rossonera: l'olandese siglò in rovesciata il gol del definitivo 1-1 al 74'. Nelle sue quattro stagioni milaniste, De Jong ha giocato 96 partite e ha segnato 7 reti.