19 maggio 2013: Ambrosini gioca la sua ultima partita con la maglia del Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 19 maggio 2013, in occasione di Siena-Milan, match valido per la 38^ giornata di Serie A, Massimo Ambrosini ha giocato la sua ultima gara con la maglia rossonera: l'ex centrocampista è partito titolare ed è rimasto in campo fino al 69' quando fu espulso per doppia ammonizione. La sfida fu vinta alla fine dal Diavolo per 2-1 (reti di Balotelli e Mexes).