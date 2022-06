6 giugno 1993: l'ultima partita in rossonero di Evani

MilanNews.it

Il 6 giugno 1993, in occasione di un Genoa-Milan valido per la 34^ giornata di Serie A, Alberico Evani ha giocato la sua ultima partita con la maglia rossonera. L'ex centrocampista, che ora fa parte dello staff di Roberto Mancini in Nazionale, venne schierato titolare da Capello e rimase in campo per tutto il match che si concluse con il risultato di 2-2 (di Simone e Papin le reti milaniste).