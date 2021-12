A. Orlando: "Milan-Muriel? Ok come alternativa, ma non come titolare"

Alessandro Orlando, ex giocatore rossonero, ha commentato così a Tuttomercatoweb.com la voce su Luis Muriel al Milan: "Ci si può pensare ma non lo vedo da Milan come titolare. Se proprio dovessi fare un investimento lo farei su Zapata. Su Muriel per i rossoneri dico sì ma come alternativa ma non come titolare perchè è più forte spaccando le partite partendo dalla panchina. Non è una prima punta e il Milan ha bisogno di questo, un'alternativa a Ibra per dargli fiato. In futuro Beto può essere un'idea ma ora non è pronto".