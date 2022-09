A.Serena: "Corsa scudetto? Inter e Juve non le taglio fuori. E ovviamente metto Napoli e Milan"

MilanNews.it

Aldo Serena, ex attaccante, ha parlato così a Repubblica della lotta per lo scudetto: "Inter e Juve non le taglio fuori. E ovviamente metto Napoli e Milan. Ma sarebbe bello che ce la facesse l’Atalanta, come il Leicester. Gasperini ha cambiato molto, ma il livello resta altissimo. Le romane hanno troppi guai, pur facendo a volte partite strepitose".