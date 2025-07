Albertini è sicuro sul Milan: "Non prendi un Pallone d’oro e un allenatore come Allegri se non vuoi puntare al top"

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così dell'arrivo al Milan di Luka Modric: "Se promuovo l’operazione Modric? Come potrei dire di no. Potrebbe fare quello che ho fatto io quando sono andato a Barcellona, ovvero portare esperienza all’interno dello spogliatoio, aiutare i giovani talenti che ci sono ed essere pronto in qualunque momento per aiutare la squadra a vincere. Chi ha già vinto trasmette la mentalità giusta agli altri e quello che ha chiesto ai dirigenti, ovvero se avrebbero costruito una rosa importante, fa capire che ha ancora fame.

La sua età? Non credo che il problema sia questo. Paradossalmente credo che sia più complicato abituarsi a un calcio diverso da quello spagnolo. Non ho dubbi sul fatto che sarà importante per il Milan: ha vissuto tanti spogliatoi vincenti, sa gestire i momenti chiave dei match e ha lampi di classe pura. Con lui il rendimento di Fofana, Ricci e degli altri centrocampisti crescerà. È un ex Pallone d’oro. Uno da Milan.

Il resto del mercato rossonero? Il tempo c’è. Non prendi un Pallone d’oro e un allenatore come Allegri se non vuoi puntare al top. Gli acquisti arriveranno".