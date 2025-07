Albertini su Camarda: "Io lo avrei tenuto e lo avrei fatto giocare. All'estero..."

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così della decisione del Milan di cedere Francesco Camarda in prestito al Lecce: "Io lo avrei tenuto e lo avrei fatto giocare. All’estero ai giovani di talento le grandi squadre danno fiducia: il Barcellona fa scuola con l’utilizzo di Iniesta, Xavi, Yamal e tanti altri. Noi invece preferiamo mandarli in squadre più piccole. Io mi domando: ma non sarebbe stato meglio se avesse giocato 15-20 partite al Milan?".

Il Milan cerca intanto sul mercato un altro attaccante che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez: "È un acquisto obbligatorio perché la differenza la fa avere una punta che segni con continuità. Presumo che il Gimenez visto da febbraio in poi non sia quello “'vero' anche perché è difficile inserirsi in pochi giorni in una nuova formazione. Detto questo un altro centravanti forte serve".