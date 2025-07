Albertini: "Al Milan serviva un giocatore con le caratteristiche di Ricci"

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così di Samuele Ricci, nuovo acquisto del Milan: "Per me si tratta di un’idea stupenda che mi riporta alla mente l’investimento fatto qualche anno fa per Tonali. Andare a cercare italiani da inserire nella rosa è importante per ottenere certi risultati perché è così che si crea senso di appartenenza nel gruppo. E poi un giocatore con le caratteristiche di Ricci serviva. Sono veramente felice perché è un ragazzo di grande prospettiva e gli auguro che il Milan per lui non sia un punto d’arrivo, ma di partenza. Un’opportunità di poter spiccare il volo. Un palcoscenico del genere, dei tifosi così, uno stadio tanto mitico e una storia come il Milan sono fortune che non toccano a tutti.

Se Ricci ricorda il primo Albertini? Per quel che riguarda l’opportunità che ha sì. Quando sono arrivato al Milan io giocavo qualche metro più avanti, ma poi sono arretrato e ho fatto quello che fa adesso lui ovvero il metronomo. Io forse avevo più lancio lungo e filtranti, ma lui è bravissimo a dettare i tempi alla squadra".