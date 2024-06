Albertini: "Il Milan deve puntare allo scudetto, non può bastare il quarto posto. Leao? Deve lavorare sulla continuità"

Intervistato da Tuttosport, l'ex rossonero Demetrio Albertini ha parlato così degli obiettivi del Milan per la prossima stagione: "Quest’anno il Milan è stato fuori dai giochi quasi fin da subito eppure i tifosi non hanno mai smesso di riempire San Siro. Per questo la chiarezza è qualcosa di dovuto. Bisogna costruire qualcosa, puntare allo scudetto. Se sei il Milan non può bastare il quarto posto".

Anche il prossimo anno, il giocatore più atteso sarà Rafael Leao: "Se Leao può essere finalmente il leader del Milan? Deve solo lavorare sulla continuità, il suo talento lo conosciamo. Un leader lo si vede nello spogliatoio se lo è, non per forza in campo".