Albertini: "Leao ha potenzialità incredibili, ma prima di ogni gara non sai mai che giocatore andrà in campo"

Oggi alle 11:10 Gli ex

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini ha parlato così di Rafael Leao e dei rinnovi di contratto di Mike Maignan e Theo Hernandez: "Di Rafa raccontiamo sempre gli stessi pregi e gli stessi difetti. E’ un bellissimo giocatore con potenzialità incredibili, ma prima di ogni incontro non sai mai che tipo di Leao andrà in campo.

Rinnovo Maignan? Per me è un grande giocatore, ma la valutazione spetta ai dirigenti. E poi l’accordo va trovato da entrambe le parti. E quello di Theo? Grande giocatore anche lui. Nelle ultime partite sta tornando a ottimi livelli. Pure in questo caso la scelta la lascio alla dirigenza e alla volontà delle parti di raggiungere un’intesa".