Albertini: "Ricci al Milan? Mi riporta all'operazione Tonali"

L'ex centrocampista del Milan e del Barcellona, Demetrio Albertini, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare di alcune mosse di mercato del nuovo Milan tardato Tare e Allegri.

Su Ricci, presentato ieri in rossonero: "Per me si tratta di un’idea stupenda che mi riporta alla mente l’investimento fatto qualche anno fa per Tonali. (...) Ricorda Albertini? Per quel che riguarda l’opportunità che ha a disposizione sì. Quando sono arrivato al Milan, giocavo qualche metro più avanti, ma poi sono arretrato e sono diventato un metronomo come lui. Io forse avevo più lancio lungo e più filtranti, ma Ricci è bravissimo a dettare i tempi alla squadra".

Sull'arrivo di un numero 9 davanti, Albertini si sbilancia favorevolmente sul nome di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus: "Presumo che il Gimenez visto da febbraio in poi non sia quello “vero” anche perché è difficile inserirsi in pochi giorni in una nuova formazione. Detto questo un altro centravanti forte serve. Vlahovic? A me non dispiace. Il Vlahovic che ho visto alla Fiorentina lo prenderei a occhi chiusi. Ripeto: a occhi chiusi. Dopo l’esperienza alla Juventus, qualche dubbio in più mi è venuto, ma uno come Vlahovic, se messo nelle condizioni giuste, al Milan sono convinto farebbe bene".