Albertosi: "Vedevo Donnarumma al Milan fino ai 40 anni e passa. Maignan? Non ha nulla da invidiare a Gigio"

In merito alla scelta di Gigio Donnarumma di andare al PSG, l'ex portiere rossonero Enrico Albertosi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Scelta giusta? Non so, forse è stata una scelta economica. Io lo vedevo al Milan fino ai 40 anni e passa, come Buffon alla Juve. In rossonero sarebbe potuto diventare un secondo Rivera, ma il calcio di oggi è fatto da professionisti che si prestano a chi offre di più. Ai miei tempi il destino era in mano alle società, ora i procuratori hanno potere. Ripeto: non avrei fischiato Gigio, ma poteva comportarsi in un altro modo verso il Milan. E comunque al Psg Navas non è l’ultimo arrivato: non sarà facile per Donnarumma. E a proposito di Milan, mi piace molto Maignan: non ha nulla da invidiare a Gigio".