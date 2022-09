Alessandria, fatta per l'attaccante scuola Milan Henoc N'Gbesso in prestito dallo Spezia

Fonte: tuttomercatoweb.com

Henoc N'Gbesso è vicinissimo a trasferirsi in prestito all'Alessandria. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante classe 2003 dello Spezia è pronto a fare la sua prima esperienza con i grandi, iniziando dalla Serie C. La scorsa stagione nel campionato di Primavera 2 ha totalizzato 16 presenze con 5 gol e 10 assist, oltre ad un gettone in Coppa Primavera ed uno con il Milan Primavera ad inizio campionato.