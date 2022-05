Allegri: "Ancelotti è come il vestito grigio: un classico che non passa mai di moda"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa, soffermandosi anche sul suo giudizio personale su Carlo Ancelotti e la finale di Champions raggiunta dal suo Real Madrid: "Posso solo fare i complimenti a Carlo perché ha fatto una cosa straordinaria. Sono molto contento perché è stato un allenatore criticato nonostante ciò che ha fatto solo perché non è un allenatore di moda. Come dico sempre, le mode passano e i classici rimangono. Lui è un allenatore classico, come il vestito grigio, non passa mai di moda. Deve essere una soddisfazione immensa aver vinto 5 campionati in 5 leghe diverse, ora può vincere la quarta Champions. C'è solo da ammirarlo...".