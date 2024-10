Altafini su Milan e Napoli: "Lotteranno per lo scudetto e andranno in Champions"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, José Altafini, ex attaccante di Milan e Napoli, ha dichiarato in vista della sfida di domani sera tra le sue due ex squadre a San Siro:

In tutto, da rossonero, quante reti ha fatto agli azzurri?

"Quattro. Dopo la doppietta dell’esordio, altre due al San Paolo: una volta abbiamo vinto 2-1 e l’altra 5-1. Quando ho segnato, il Milan ha sempre vinto. E in ogni caso un po’ di spettacolo c’era sempre. E continuerà ad esserci, lotteranno per lo scudetto e andranno in Champions".

E da napoletano ricorda i suoi gol al Milan?

"Sì, purtroppo. Ed è andata malissimo. Primo anno, 1965-66, alla quinta andiamo a San Siro e ne becchiamo quattro. Oh, una cosa che non ti dico. Rivera, con due gol, ci ha steso. Io ho fatto quello dell’1-4. E poi con la maglia del Napoli al Milan non ho più segnato. Nel ritorno però ci ha pensato Omar. A due minuti dalla fine il magico Sivori ha fatto venir giù il San Paolo. Lui, quando si metteva, diventava implacabile: un attore, un istrione. Grande passione in quel Napoli. C’era lui, io, Juliano, Cané".