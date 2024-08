Ambrosini: "Bennacer non è ancora tornato ai livelli pre-infortunio. Su Konè..."

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, ha commentato così l'interesse del Milan per Manu Koné, anche se prima deve uscire Bennacer: "Sarebbe una mossa in linea con l’intenzione di costruire una squadra dalla vocazione più internazionale, nel modo di intendere calcio. Con più ritmo e intensità, per intenderci. Bennacer, poi, mi pare non sia ancora tornato ai livelli pre-infortunio".

A Milanello è invece già arrivato Youssouf Fofana: "È una bella aggiunta, perché è bravo nel leggere le traiettorie dei passaggi avversari e sa occupare bene gli spazi. Quando giochi con un centrocampo a due, ai mediani viene chiesto di coprire molto campo e lui lo sa fare, ha gamba per farlo. Sì, credo possa aiutare decisamente il Milan".