Ambrosini sul Milan: "Nelle grandi partite crea molto con poco"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha commentato così l'inizio di stagione del Milan che ha fatto bene nei big-match, mentre ha perso punti contro le piccole: "Il Milan è stato un po’ ondivago, specie nei secondi tempi contro squadre di bassa classifica. Perché? Difficile da dire. L’altra faccia della medaglia è che, invece, tra Roma, Napoli, Juventus, Bologna e Atalanta ha fatto 11punti senza mai perdere.

La forza della squadra rossonera - soprattutto nelle grandi partite - mi pare sia quella di creare molto con poco. Prendiamo la gara con la Roma: il Milan ha sofferto per lunghi tratti, ma nella mezzora in cui è stato superiore ha avuto una moltitudine di palle gol, mentre dietro ha mantenuto alta l’attenzione. In un campionato in cui - per ora - non si sono viste squadre perfette, può essere una caratteristica importante".

