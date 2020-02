Ancelotti: "Addio al Napoli scelta giusta, vado meglio io e vanno meglio loro"

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton che ha iniziato la stagione sulla panchina del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Uno durante la trasmissione Radio Anch'io Sport. Queste le sue parole sull'addio al Napoli riportate da TMW: "Le cose stanno andando bene. Non avevo bisogno di essere rigenerato, stavo bene anche a Napoli. Nel calcio si è giudicati dai risultati e non erano all'altezza della squadra. La decisione è stata presa in accordo ed è stata quella giusta, vado meglio io e va meglio il Napoli. Non voglio parlare della mia avventura in azzurro".