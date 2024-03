Ancelotti: "Brahim per noi è molto importante e può essere per qualsiasi squadra"

Negli ultimi giorni in Spagna si è parlato tanto della scelta di Brahim Diaz di rifiutare la nazionale spagnola e scegliere quella marocchina. Si è fatta parecchia polemica, perché da un lato c'è chi difende la decisione dell'ex Milan in quanto snobbato troppo a lungo dalla Roja, dall'altro c'è chi è arrabbiato con lui per non averla attesa.

Sul tema si è soffermato oggi in conferenza stampa anche Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, che ha speso parole al miele per il suo calciatore: "La Spagna ha sbagliato a lasciarselo scappare? Non ne ho idea... Per noi è molto importante e può esserlo per qualsiasi squadra. Ha scelto di andare dove lo volevano di più e ritengo che il Marocco, che è una grandissima squadra, abbia fatto bene a puntare su di lui. Brahim darà loro ancora di più".

Anche lo stesso Brahim Diaz ne ha parlato: "Non ho preteso niente, non ho mai fatto pressioni e mai lo farò. Io parlo sul campo, dove si è bravi e si accumulano i meriti. Non sono il tipo di persona che fa queste cose. Io mi sento spagnolo al 100% e marocchino al 100%. Sono cresciuto in Spagna, se dovessi segnare contro di loro sarei felicissimo, ma preferirei farlo contro un altro paese. L'amore che mi hanno regalato Spagna e Marocco è molto grande, sono due paesi meravigliosi. Ho radici marocchine da parte di mia nonna paterna, ma sono cresciuto in Spagna".