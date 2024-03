Ancelotti: "Brasile? Sono felice al Real Madrid"

vedi letture

Nella settimana di sosta chi non è impegnato con le nazionali ha sicuramente più tempo da dedicare al relax. Tutte le squadre in giro per il mondo si sono allenate a ranghi ridotti e parecchi in questo weekend hanno concesso un po' di tempo libero ai propri calciatori. Tra questi c'è anche Carlo Ancelotti, che ha sfruttato la pausa per tornare in Italia.

L'allenatore del Real Madrid si trova a Parma, nella sua Parma, a due passi da casa, dov'è stato sia da calciatore che da allenatore. Don Carlo a Parma possiede anche un bed and breakfast che è appena stato inaugurato, in cui tra l'altro saranno esposti diversi cimeli appartenenti al tecnico di Reggiolo.

All'evento inaugurale l'ex Milan e Napoli è stato raggiunto dal microfono di Sky Sport. Prima una domanda sull'imminente arrivo di Kylian Mbappé, dribblata alla grande da Ancelotti: "Felice che arrivi Mbappé? L'importante è il Real Madrid". E poi, quando gli è stato chiesto del flirt col Brasile, Carletto risponde così: "Sono felice al Real Madrid".