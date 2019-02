Ancelotti: "Napoli sembra il mio Milan. E ADL è simile a Berlusconi"

"Napoli sembra il mio Milan. Qui vincerò". A parlare è Carlo Ancelotti, tecnico degli azzurri che oggi ha rilasciato un'intervista a La Stampa in vista del big match di domenica sera contro la Juventus: "Il gruppo dei giocatori è meno formato rispetto a Real, Bayern o Chelsea per esempio, quindi puoi incidere di più. In questo mi ricorda l’esperienza al Milan. E De Laurentiis è simile a Berlusconi, gestisce la società come una grande famiglia. E io mi sento uno di famiglia".