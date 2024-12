Ancelotti sempre più nella storia: può diventare l'allenatore più vincente del Real Madrid

"È qualcosa di importante. Raggiungere questo successo è segno di aver fatto un buon lavoro, penso di esserci riuscito. Ma voglio continuare. È un onore essere paragonato a Miguel Muñoz e agli altri allenatori che hanno avuto la fortuna di guidare il club più grande del mondo". Carlo Anceotti si è espresso così ieri, poco prima di ritirare il premio The Best come allenatore dell'anno.

L'obiettivo del tecnico italiano, ora, è quello di diventare l'allenatore più vincente della storia dei Blancos, lasciandosi alle spalle la leggenda Munoz: sono 14 i trofei conquistati e stasera potrebbe arrivare il 15esimo battendo il Pachuca nella finale della Coppa Intercontinentale FIFA. Tutto è inizitato il 16 aprile 2014, al Mestalla, quando una rete di Bale regalò la Copa del Rey a spese del Barcellona. Poi sono arrivati due campionati (2022 e 2024), un'altra Copa (2023), due Supercoppe spagnole (2022 e 2024) e soprattutto tre Champions League (2014, 2022 e 2024), tre Supercoppe europee (2014, 2022 e 2024) e due Mondiali per club (2014 e 2022).