Ancelotti si difende dalle accuse di evasione fiscale: "Tanti hanno problemi col fisco spagnolo"

Il tecnico dell'Everton, Carlo Ancelotti, si è difeso così dalle accuse di aver evaso fiscalmente un milione di euro negli anni in cui allenava il Real Madrid: "Penso che ci sia una controversia in corso. Molti giocatori e allenatori hanno avuto lo stesso problema con le autorità fiscali spagnole. Io lascio fare ai miei avvocati in Spagna, sono dei professionisti e non sono quindi preoccupato per questo. Domani mi concentrerò solamente sulla partita", le sue parole in conferenza stampa alla vigilia del match col Norwich.