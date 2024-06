Ancelotti sul Mondiale per club: "Una gara del Real vale 20 milioni e la Fifa ce li vuole dare per tutta la coppa. Noi e altri non ci andremo"

Il Real Madrid non parteciperà al prossimo Mondiale Fifa per club, torneo a 32 squadre che si svolgerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Ad annunciarlo è Carlo Ancelotti, tecnico dei Blancos, che ai microfoni de Il Giornale ha spiegato il motivo dietro a questa decisione: "La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l'invito".

Quante squadre parteciperanno al Mundial de Clubes FIFA 25?

32 squadre parteciperanno al Mundial de Clubes FIFA 25, divise in questo modo:

Africa - 4 squadre CAF: tre vincitrici della CAF Champions League e una dal ranking.

Asia - 4 squadre AFC: tre vincitrici dell'AFC Champions League e una dal ranking.

Europa - 12 squadre UEFA: quattro vincitrici della Champions League e otto dal ranking

Nord e Centro America, Caraibi - 4 squadre Concacaf: tutte vincitrici della Concacaf Champions Cup

Oceania - 1 squadra OFC: dal ranking

Sudamerica - 6 squadre CONMEBOL: quattro vincitrici della CONMEBOL Libertadores e due dal ranking.

Paese ospitante - 1 squadra.

Qual è il formato del Mundial de Clubes FIFA 25?

Una fase a gironi composta da 8 gruppi da quattro squadre. Le prime due classificate di ogni gruppo al termine della fase a gironi accedono agli ottavi di finale. Dagli ottavi in ​​poi ci saranno partite uniche nella fase ad eliminazione diretta. Non ci sarà la finale per il terzo posto.