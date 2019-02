André Silva sul Milan: "Felice che sia quarto, spero che continuino così"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, André Silva, attaccante del Milan in prestito al Siviglia, ha parlato così della stagione dei rossoneri: "Il Milan si sta ritrovando e sono felice: sono quarti nonostante lottino con grandi rivali e quello è l’obiettivo principale. E in coppa hanno battuto il Napoli, per cui va bene. Spero che continuino così. Il Milan non è quello di qualche anno fa ma può tornare grande e spero che lo faccia".