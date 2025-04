Aquilani racconta: "Stavamo perdendo 3-0 contro l'Arsenal, Ibra lanciò la borsa e..."

Alberto Aquilani, ex tecnico di Pisa e Fiorentina Primavera, ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, nella quale ha raccontato questo aneddoto su Massimiliano Allegri, suo ex allenatore al Milan:

E Allegri? Lo ha avuto al Milan.

"A Londra giocammo contro l'Arsenal dopo aver vinto 4-0 a Milano e perdevamo 3-0 a fine primo tempo. Ibrahimovic prese la borsa, la lanciò e le diede un calcio. C'era stata un po' di maretta, ma fortunatamente abbiamo risolto. Credo che Allegri nella gestione sia molto, molto bravo. Avevamo una squadra fantastica, fatta di campioni assoluti, veri, oggi se ne vedono poche così. Gestire quel tipo di rosa non era facile e io credo che in questo sia un maestro perché ti fa star bene, ti fa lavorar bene, è la sua qualità più grande per me".