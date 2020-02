Balotelli: "Non mi pento delle mie scelte. L'ultima stagione al Milan è stata formativa"

Mario Balotelli è ancora un bad boy? Il diretto interessato, nell'intervista al Corriere dello Sport, ha così risposto alla domanda ripartendo dalla considerazione di Mino Raiola secondo cui 'Balotelli è contento di ciò che ha fatto': "Non è così, niente va bene, so di poter fare di più e non sono soddisfatto. Sono ancora in tempo per rimediare. Avrei potuto essere più in alto, forse, ma non mi pento delle mie scelte, né di qualche stupidata giovanile. La svolta è stata a Nizza, ma anche l'ultima stagione al Milan è stata formativa. A 18 anni non capivo, ma non sono mai stato stupido. Mi hanno descritto così? La gente trova più interessanti i giudizi negativi".