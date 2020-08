Tra le ipotesi oltreoceano e quelle esotiche, il futuro di Balotelli alla fine potrebbe essere in Italia. Secondo quanto riporta Tuttosport, per l'ex attaccante rossonero nelle ultime ore sarebbe spuntato il Benevento. La società allenata da Inzaghi, infatti, potrebbe dare un'altra occasione al centravanti ex Brescia.