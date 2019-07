Baresi: "Il nuovo stadio sarà bellissimo. I ricordi rimarranno per sempre, ma è giusto guardare avanti"

In merito alla questione stadio, l'ex capitano rossonero, Franco Baresi, ha dichiarato a Il Giorno: "I ricordi sono tanti e rimarranno per sempre, considerato tutte le partite che ho disputato e quel che mi hanno dato. E' chiaro, però, che come tutte le cose anche il calcio corre velocemente e per questo bisogna guardare avanti. Credo che avere uno stadio nuovo, futuristico, per i nostri figli e i figli dei nostri figlia sia anche importante. E' giusto guardare avanti e credo che il nuovo stadio sarà bellissimo, l'investimento enorme, insomma credo che sarà qualcosa di speciale. Se lo meritano Milan e Inter".