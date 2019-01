Basaksehir, Robinho si presenta: "Sono qui per realizzare un sogno"

Il Basaksehir ha presentato il nuovo acquisto Robinho. Il brasiliano, ex Milan, si è rilanciato nel calcio turco con la maglia del Sivasspor con la quale ha segnato 8 reti in 16 partite. 35 anni il 25 gennaio, Robinho ha firmato per un anno e mezzo. Le prime dichiarazioni del brasiliano sono state: "Sono qui per realizzare un sogno, che è quello di diventare campione. Il Basaksehir in questi anni è diventata una seria candidata al titolo e sono felice di far parte di questa famiglia. La cosa che preferisco nella mia vita è giocare al calcio". Robinho ha scelto di indossare il numero 70.