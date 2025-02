Bennacer: "Sono sempre stato un tifoso dell'OM. Davvero ansioso di vestire questa maglia"

Nell'ultimo giorno di calciomercato Ismael Benancer è passato dal Milan al Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 14-15 milioni di euro. Arrivato nella giornata di ieri in Francia, il centrocampista algerino si è oggi presentato ai media francesi in conferenza stampa. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

"Sono sempre stato un tifoso dell'OM sin da piccolo. Quando vivi a Marsiglia o vicino a Marsiglia (Arles è a meno di 100 chilometri di distanza), non c'è altro club se non l'OM. È un progetto davvero interessante per me. Quando il direttore Medhi Benatia mi ha chiamato non ho esitato un secondo, sapendo che avevamo già avuto contatti quest'estate: non è qualcosa che è stato fatto all'ultimo secondo. Ho avuto tempo per riflettere. Ho sempre voluto passare per l'OM, era un angolo della mia testa. Sono davvero ansioso di indossare la maglia".

Sull'addio al Milan

"Non sono qui perché il Milan non mi voleva più o perché mi hanno consigliato di venire. Sono io che ho detto alla mia dirigenza che volevo il Marsiglia e sono molto contento di essere qui".