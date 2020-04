Bierhoff: "Ecco come cambierà il calcio dopo l'emergenza coronavirus"

Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport su come cambierà il calcio dopo l'emergenza coronavirus: "Calerà il mercato. Si abbasseranno i prezzi. Un giocatore a fine contratto, prendiamo per esempio Mario Götze, faticherà a trovare le cifre di prima. C’era una velocità altissima finora nel calcio, si voleva sempre di più, ognuno pensava che da ogni risvolto dovesse guadagnarci, sempre. Avidità come primo principio. Alla fine il sistema esplode. Adesso si ricomincerà a un livello più basso, si tornerà ad essere contenti soltanto di avere un lavoro, a sentirsi bene per poter andare al lavoro. Una felicità nuova".