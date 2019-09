Boateng confessa: "Non è stata una buona scelta firmare per il Barcellona"

Kevin Prince Boateng ha parlato al quotidiano tedesco Bild: "Mi mancava decisamente giocare a calcio l'anno scorso e posso dire che, per la mia carriera, non è stata una buona scelta firmare per il Barcellona. Ho giocato pochissimo perché davanti a me c'era un certo Luis Suarez. Ecco perché non vedevo l'ora di giocare di nuovo. Ho dovuto guardare oltre per farmi trovare pronto e non perdere la testa"