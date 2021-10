Boban: "Maldini dirigente di alto livello, meno male che è rimasto. Donnarumma? Non riesco a giustificare la sua partenza"

Nell'intervista rilasciata a SportWeek in edicola domani, l'ex rossonero Zvonimir Boban ha commentato anche il gol di Daniel Maldini contro lo Spezia. Ecco le sue dichiarazioni riportare in anteprima questa mattina dalla Gazzetta dello Sport: "Mi sono emozionato tanto anche io. Tutti avremmo esultato come Paolo. Nessuno come la famiglia Maldini rappresenta la storia del Milan. Meno male che Paolo è rimasto in società. È cresciuto tanto, ora è un dirigente di alto livello. È necessario, tra tanti amministratori, uomini di marketing, esperti di numeri e gente che non ama il calcio e capisce poco del Milan. Ma non è stato giusto rinunciare a Donnarumma. Non è da Milan. Fatico ad accettarlo pur essendo Maignan un ottimo portiere. Se pensiamo al Milan come grande club, allora non può perdere il migliore al mondo nel suo ruolo. Gigio è un fenomeno che può entrare nella storia del calcio. Non riesco a giustificare la sua partenza".